SLB: feu vert américain à l'acquisition de ChampionX information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - SLB annonce être légalement autorisé aux États-Unis à conclure l'acquisition de ChampionX, toutes les périodes d'attente applicables en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act de 1976 ayant expiré.



Un accord prévoit la cession de toutes les participations de ChampionX dans US Synthetic Corporation à un tiers. SLB conservera son activité MegaDiamond pour fournir des fraises compactes en diamant polycristallin pour les forets et d'autres utilisations industrielles.



La transaction ChampionX reste soumise à un examen antitrust dans d'autres juridictions, dont la Norvège. Par conséquent, SLB s'attend maintenant à ce que la transaction soit conclue d'ici la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2025.





