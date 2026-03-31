SLB et Azule Energy misent sur le numérique pour booster la distribution d'énergie en Angola
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 15:22
Azule Energy, une coentreprise entre BP et Eni et le plus important producteur d'énergie indépendant en Angola, gère certains des actifs les plus complexes de la région.
Cet accord capitalise sur deux années d'utilisation fructueuse de la solution Delfi au sein du département des réservoirs d'Azule. La plateforme y facilite les études, la modélisation, la simulation ainsi que la planification des puits. Elle soutient également l'intégration numérique à l'échelle de l'entreprise en connectant, à terme, les flux de travail liés aux réservoirs avec des environnements de données opérationnelles plus larges.
Cette collaboration marque une transition vers des opérations numériques à l'échelle de l'entreprise, rendue possible par la plateforme numérique de SLB et ses capacités basées sur le cloud. Le déploiement est assuré par le Centre de Performance de SLB à Luanda, garantissant une mise en oeuvre et une pérennisation des solutions au niveau local.
La plateforme optimise les flux de travail ( workflows ) essentiels au sein des activités de planification et de réservoirs d'Azule, avec une intégration progressive dans des environnements de données opérationnelles plus vastes. Elle permet également à Azule d'adopter rapidement les nouvelles technologies numériques émergentes et l'IA, favorisant ainsi une amélioration continue des performances.
Les premiers déploiements démontrent déjà leur impact : l'intégration des solutions de planification et d'ingénierie de puits DrillPlan a réduit les cycles de planification de quelques jours à seulement quelques heures, tout en augmentant l'automatisation et en limitant la coordination manuelle.
Enfin, cette plateforme d'entreprise renforce la cohérence de l'exécution à travers les opérations vastes et matures d'Azule, où la discipline opérationnelle est cruciale pour maintenir la performance à long terme.
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