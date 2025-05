SLB: contrat pour SLB OneSubsea à Trinité-et-Tobago information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - SLB fait part de l'attribution d'un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) par bp à sa coentreprise SLB OneSubsea (coentreprise de SLB, Aker Solutions et Subsea7) et à Subsea7 pour le projet Ginger.



Situé au large de Trinité-et-Tobago, Ginger est le premier projet attribué dans le cadre de l'accord-cadre mondial entre bp et Subsea Integration Alliance, alliance stratégique qui associe SLB OneSubsea et Subsea7.



'Pour le projet Ginger EPCI, SLB OneSubsea fournira quatre arbres sous-marins monobores verticaux standardisés et des supports de tubes, optimisés pour la rapidité de livraison et d'installation', précise SLB.



Il livrera également le premier collecteur de système de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS) dans la région, ce qui 'permettra de réaliser des gains considérables en matière de sécurité, d'efficacité et d'environnement'.





