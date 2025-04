SLB: baisse de 4% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - SLB publie un BPA ajusté (hors charges et crédits) en baisse de 4% (en comparaison annuelle) à 0,72 dollar au titre du premier trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en repli de 2% à 2,02 milliards de dollars, pour des revenus en retrait de 3% à 8,49 milliards.



'L'expansion de notre activité numérique à marge relutive et la force de notre division Systèmes de production, combinées à nos initiatives de réduction des coûts, ont entraîné une nouvelle croissance de la marge d'EBITDA ajusté', pointe son CEO Olivier Le Peuch.



'Nous demeurons confiants dans notre capacité à générer de solides flux de trésorerie dans le contexte actuel et nous remettrons un minimum de quatre milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions cette année', ajoute-t-il.





