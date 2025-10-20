SLB augmente, Piper Sandler ayant relevé la note de l'action en raison des signes de reprise en Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre -

** Les actions de la société de services pétroliers SLB

SLB.N ont augmenté de près de 1,2 % à 33,03 $ avant le marché

** Piper Sandler relève la notation de "neutre" à "surpondérer"; augmente le PT de 41 $ à 42 $

** SLB voit un tournant avec la reprise attendue en Arabie saoudite d'ici le début de 2026, des résultats financiers plus clairs après l'acquisition de ChampionX (un fournisseur de technologies de production), une plus grande transparence de l'activité numérique - courtage

** La société a annoncé un bénéfice ajusté de 69c/action, contre 66c estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Piper Sandler note que SLB a fourni le premier aperçu détaillé des résultats numériques, d'autres mises à jour sur l'adoption par les clients sont attendues prochainement

** La note moyenne de 28 analystes est "buy"; PT médian 43 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14,8 % depuis le début de l'année