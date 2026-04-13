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Slate Auto, entreprise de VE soutenue par Bezos, lève 650 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de véhicules électriques Slate Auto a annoncé lundi qu'elle avait levé 650 millions de dollars lors d'un tour de table de série C, alors que l'entreprise soutenue par Jeff Bezos s'apprête à livrer ses premiers véhicules à la fin de l'année.

L'entreprise a présenté ses camionnettes comme étant abordables et espère capitaliser sur leur prix réduit pour attirer des clients confrontés au coût élevé de la vie.

Slate n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur son évaluation.

L'entreprise entrera sur le marché des véhicules électriques à un moment incertain; la perte des avantages fiscaux fédéraux a frappé la demande globale de véhicules à batterie, mais la hausse des prix de l'essence due au conflit au Moyen-Orient pousse certaines personnes à se tourner vers les voitures électriques .

Un camion Slate "vierge" coûtera dans les 20 000 dollars, et les clients pourront y ajouter des fonctionnalités moyennant un coût supplémentaire.

L'entreprise, qui a enregistré plus de 160 000 réservations, a déclaré qu'elle produirait les camions dans une usine située à Warsaw, dans l'Indiana, et qu'elle devrait investir près de 400 millions de dollars dans cette usine.

Le tour de table a été mené par la société d'investissement TWG Global.

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