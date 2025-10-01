Skywest progresse après que Raymond James a relevé sa cote à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Skywest SKYW.O augmentent jusqu'à 2 % à 101 $ dans les premiers échanges après que Raymond James a relevé la note de la compagnie aérienne de "surperformance" à "achat fort"

** La société de courtage affirme que le bilan solide de l'entreprise et les importants actifs non gagés, ainsi que l'amélioration de la dynamique des bénéfices, soulignent les perspectives favorables

** Malgré les risques macroéconomiques et la volatilité des réservations, le rebond de la demande qui a commencé au début du troisième trimestre a pris de l'ampleur, avec des implications plus fortes pour le quatrième trimestre, selon la société de courtage

** Raymond James estime également que la valorisation de l'entreprise est attrayante; l'action se négocie à 9,16 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, par rapport à la médiane du secteur de 8,73, selon les données compilées par LSEG

** "La croissance de la capacité s'accélère également au 4e trimestre 25, mais les premières indications sont encourageantes", ajoute Raymond James

** Le courtier note que SkyWest, Alaska ALK.N et Allegiant

ALGT.O sont les mieux placés pour surperformer dans le secteur, tandis que JetBlue JBLU.O , American AAL.O et United

UAL.O sont les moins bien placés

** Les cinq maisons de courtage qui couvrent l'action le notent "Acheter" avec un PT médian de 131,80 $ - données compilées par LSEG