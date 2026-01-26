 Aller au contenu principal
SkyWater Technology s'envole après l'offre de rachat d'IONQ de 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:47

26 janvier - ** Les actions du fabricant de puces SkyWater Technology SKYT.O ont bondi de 7,3 % à 33,48 $ dans les échanges matinaux

** IONQ IONQ.N déclare avoir signé un accord pour acheter SKYT pour environ 1,8 milliard de dollars

** Les actions de IONQ bondissent de 4,3 % à 49,17 $

** Les actionnaires de SKYT recevront 15 dollars en espèces et 20 dollars en actions IONQ pour chaque action SkyWater

** L'accord devrait être conclu au deuxième ou au troisième trimestre de 2026, après quoi SKYT fonctionnera comme une filiale à part entière, restant sous la direction du directeur général Thomas Sonderman, qui rendra compte au directeur général de IonQ, Niccolo de Masi

** En 2025, SKYT a gagné ~32%, tandis que IONQ a progressé de ~7%

