SkyWater Technology s'envole après l'offre de rachat d'IONQ de 1,8 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
26 janvier - ** Les actions du fabricant de puces SkyWater Technology SKYT.O ont bondi de 7,3 % à 33,48 $ dans les échanges matinaux
** IONQ IONQ.N déclare avoir signé un accord pour acheter SKYT pour environ 1,8 milliard de dollars
** Les actions de IONQ bondissent de 4,3 % à 49,17 $
** Les actionnaires de SKYT recevront 15 dollars en espèces et 20 dollars en actions IONQ pour chaque action SkyWater
** L'accord devrait être conclu au deuxième ou au troisième trimestre de 2026, après quoi SKYT fonctionnera comme une filiale à part entière, restant sous la direction du directeur général Thomas Sonderman, qui rendra compte au directeur général de IonQ, Niccolo de Masi
** En 2025, SKYT a gagné ~32%, tandis que IONQ a progressé de ~7%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer