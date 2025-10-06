Skye plonge, car son médicament pour la perte de poids n'atteint pas son objectif principal lors d'une étude à mi-parcours

6 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Skye Bioscience SKYE.O chutent de 61,1 % pour atteindre leurniveau le plus bas depuis cinq mois, à savoir 1,85 $

** Les patients recevant le médicament, le nimacimab , ont perdu 1,26% de leur poids corporel, après ajustement pour les taux de placebo, ce qui est inférieur aux attentes de la société, qui prévoyait une réduction de 5% à 8%

** Selon SKYE, les résultats de l'étude pourraient indiquer la nécessité d'un dosage plus élevé du médicament en monothérapie

** "La ligne de fond est que nous ne sommes pas encore convaincus par les données rapportées aujourd'hui, et cela restera une histoire de 'show me' si des doses plus élevées / une meilleure exposition peuvent conduire à une perte de poids suffisante pour être compétitif" - Cantor Fitzgerald

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a perdu 33,2 % depuis le début de l'année