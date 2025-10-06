 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 994,00
-1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Skye plonge, car son médicament pour la perte de poids n'atteint pas son objectif principal lors d'une étude à mi-parcours
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Skye Bioscience SKYE.O chutent de 61,1 % pour atteindre leurniveau le plus bas depuis cinq mois, à savoir 1,85 $

** Les patients recevant le médicament, le nimacimab , ont perdu 1,26% de leur poids corporel, après ajustement pour les taux de placebo, ce qui est inférieur aux attentes de la société, qui prévoyait une réduction de 5% à 8%

** Selon SKYE, les résultats de l'étude pourraient indiquer la nécessité d'un dosage plus élevé du médicament en monothérapie

** "La ligne de fond est que nous ne sommes pas encore convaincus par les données rapportées aujourd'hui, et cela restera une histoire de 'show me' si des doses plus élevées / une meilleure exposition peuvent conduire à une perte de poids suffisante pour être compétitif" - Cantor Fitzgerald

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a perdu 33,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
1,8900 USD NASDAQ -60,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank