Skye plonge, car son médicament pour la perte de poids n'atteint pas son objectif principal lors d'une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
6 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Skye Bioscience SKYE.O chutent de 61,1 % pour atteindre leurniveau le plus bas depuis cinq mois, à savoir 1,85 $
** Les patients recevant le médicament, le nimacimab , ont perdu 1,26% de leur poids corporel, après ajustement pour les taux de placebo, ce qui est inférieur aux attentes de la société, qui prévoyait une réduction de 5% à 8%
** Selon SKYE, les résultats de l'étude pourraient indiquer la nécessité d'un dosage plus élevé du médicament en monothérapie
** "La ligne de fond est que nous ne sommes pas encore convaincus par les données rapportées aujourd'hui, et cela restera une histoire de 'show me' si des doses plus élevées / une meilleure exposition peuvent conduire à une perte de poids suffisante pour être compétitif" - Cantor Fitzgerald
**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a perdu 33,2 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer