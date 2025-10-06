Skye chute, car le médicament pour la perte de poids n'atteint pas son objectif principal dans une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Skye Bioscience SKYE.O chutent de 64,2 % à 1,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental, le nimacimab, n'a pas atteint l'objectif principal de perte de poids par rapport au placebo

** SKYE déclare que les résultats de l'étude indiquent potentiellement la nécessité d'un dosage plus élevé du médicament en tant que monothérapie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année