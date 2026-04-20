SK Hynix lance la production du module serveur SOCAMM2 pour les puces Vera Rubin de Nvidia

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SK Hynix a déclaré lundi qu'il s'apprête à lancer la production en masse du module Small Outline Compression Attached Memory Module2 (SOCAMM2) conçu pour être utilisé avec les puces Vera Rubin de Nvidia NVDA.O .

Le SOCAMM2 est un module qui adapte la mémoire à faible consommation d'énergie, qui était auparavant utilisée principalement dans les produits mobiles tels que les smartphones, aux environnements de serveurs. Il est conçu pour être une solution de mémoire primaire pour les serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération.