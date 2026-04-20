 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SK Hynix lance la production du module serveur SOCAMM2 pour les puces Vera Rubin de Nvidia
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 01:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix a déclaré lundi qu'il s'apprête à lancer la production en masse du module Small Outline Compression Attached Memory Module2 (SOCAMM2) conçu pour être utilisé avec les puces Vera Rubin de Nvidia NVDA.O .

Le SOCAMM2 est un module qui adapte la mémoire à faible consommation d'énergie, qui était auparavant utilisée principalement dans les produits mobiles tels que les smartphones, aux environnements de serveurs. Il est conçu pour être une solution de mémoire primaire pour les serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération.

Valeurs associées

NVIDIA
201,6800 USD NASDAQ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank