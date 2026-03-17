Six Flags en hausse après que Reuters a rapporté que Jana Partners préconise une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de l'opérateur de parcs à thème Six Flags Entertainment FUN.N grimpent de 2,8 % à 16,84 $ dans les échanges de pré-marché

** L'investisseur activiste Jana Partners a poussé Co à envisager une vente et à remplacer le président de son conseil d'administration, selon une lettre examinée par Reuters

** Dans la lettre adressée au conseil d'administration, Jana a exprimé des inquiétudes concernant la capacité du conseil d'administration à "tenir ses engagements" vis-à-vis des actionnaires et demande à l'entreprise de s'engager auprès des acheteurs

** L'investisseur activiste a également déclaré que des changements dans la direction du conseil d'administration étaient nécessaires et que la société devrait nommer un nouveau président, quelques mois seulement après la nomination de Marilyn Spiegel au poste de présidente

** Jana avait dévoilé sa participation dans Six Flags ainsi que son partenariat avec la star du football Travis Kelce en octobre

** L'action FUN a gagné ~6,8% depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,1% pour le S&P 500 .SPX .

** La note moyenne de 16 analystes sur le titre est 'buy', et leur objectif de prix médian de $25.00 implique une hausse de ~53% par rapport au dernier prix de clôture