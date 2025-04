SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA va produire pour Trace TV un documentaire sur le rap

Communiqué de Presse

Paris, 23 avril 2025 à 18h

Sirius Media va produire pour Trace TV un documentaire sur le rap

SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, va collaborer avec la chaine Trace TV pour produire « Les architectes du Rap », une série documentaire consacrée au phénomène du rap, devenu en quelques décennies un pilier incontournable de l'industrie musicale mondiale et un marqueur socioculturel majeur.

Le rap s'impose aujourd'hui comme le genre numéro un en France et à l'export. Ce documentaire mettra en lumière la transformation du rap depuis les années 2000, son adaptation aux nouveaux modes de consommation et son influence grandissante sur les tendances mode, lifestyle, et les dynamiques économiques globales.

Une série basée sur un duo intergénérationnel

Cette série de 6 épisodes, adopte une approche originale et humaine, autour d'un père et de son fils, qui partagent leurs regards croisés sur l'histoire, les évolutions et les enjeux des musiques urbaines. Chaque épisode de 26 minutes se concentrera sur une thématique clé de l'industrie, enrichie par les témoignages d'artistes emblématiques et d'acteurs majeurs du secteur.

Un partenariat stratégique avec Trace TV

La diffusion du documentaire est prévue pour 2026 sur Trace Urban , la chaîne de référence des cultures urbaines. Présente dans 60 pays, leader d'audience dans les DOM-TOM et sur le continent africain, Trace Urban est également la deuxième chaîne musicale en France sur les bouquets payants et la troisième chaîne française la plus distribuée au monde. La diffusion de la série sur ce média devrait lui garantir une diffusion large, ciblée, et fidèle aux valeurs du projet.

« Nous sommes très heureux de compter Trace TV, une référence dans l'univers des cultures urbaines, parmi nos nouveaux partenaires. Avec Trace TV, nous allons proposer une série profondément humaine, ancrée dans les réalités culturelles et économiques de notre époque. Cette première collaboration permet à Sirius Media d'initier un nouveau segment, celui du rap, un genre devenu central dans les industries culturelles actuelles. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives dans ce domaine en plein expansion. » a déclaré Paul Amsellem, PDG de Sirius Media.

Prochaine communication

30 avril 2025 : Résultats annuels 2024

Webinaire le 15 mai 2025 à 18h

Point sur les résultats annuels 2024 et les perspectives du Groupe

Inscrivez-vous en cliquant ici

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr