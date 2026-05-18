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SIRIUS MEDIA : Sirius Media : Regroupement des actions - Réduction de capital. Finalisation des opérations.
information fournie par Actusnews 18/05/2026 à 08:00

Communiqué de Presse Paris, 18 mai 2026 à 8h

Regroupement des actions – Réduction de capital

Finalisation des opérations

Paris (France), le 18 mai 2026 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0014017FP5 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital social, et la réalisation concomitante de la réduction de capital par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action issue du regroupement, telles que décidées par le Conseil d'administration du 26 mars 2026, conformément à la première et à la huitième résolution de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société du 10 mars 2026.

Modalités du regroupement

Les principales modalités de ce regroupement d'actions, telles que détaillées dans l'avis de regroupement paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le mercredi 1er avril 2026 et dans le communiqué publié par la Société le même jour, sont les suivantes :

· Parité de regroupement : échange de 1.000 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 0,1 chacune contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 100 euros portant jouissance courante ;

· Nombre d'actions soumises au regroupement : 2.365.496.139 ;

· Nombre d'actions à provenir du regroupement : 2.365.496 ;

· Cotation des actions : les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris, sous le code ISIN FR0014017FP5 le 19 mai 2026, premier jour de leur cotation.

Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 1.000 n'ont aucune démarche à accomplir. Ces actions ont été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier à raison de 1 action nouvelle (de 100€ de valeur nominale) pour chaque bloc de 1.000 actions anciennes (de 0,1€ de valeur nominale).

Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 1.000 seront indemnisés à hauteur de leurs droits formant rompus par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 19 mai 2026. Chaque actionnaire est invité à se rapprocher de son intermédiaire financier pour toute question à ce sujet.

Modalités de la réduction de capital

La réalisation de la réduction de capital s'est traduite par :

· La réduction de la valeur nominale de chaque action de la Société issue du regroupement, ramenée de 100 euros à 0,02 euro, soit une réduction de 99,98 euros par action ;

· L'imputation du montant de cette réduction de capital sur le compte « Report à nouveau » permettant d'apurer les pertes antérieures, ainsi que sur le compte de « Réserve indisponible » ;

· La réduction du capital social de la Société de 236.502.290,08 euros portant le capital social de 236.549.613,90 à 47.309,92 euros

Calendrier indicatif des opérations à venir

19 mai 2026 Prise d'effet du Regroupement des Actions et premier jour de cotation des actions nouvelles (code ISIN : FR0014017FP5)

A compter du 22 mai

2026 Indemnisation des actionnaires ayant des rompus par leur intermédiaire financier

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5– ALSRS) et éligible au PEA-PME. Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

SEITOSEI-ACTIFIN

Presse : presse@seitosei-actifin.com

Investisseurs : siriusmedia@seitosei-actifin.com


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98299-2026-05-18_sirius-media_finalisation-rgpt-des-actions-et-reduction-du-capital-1.pdf

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