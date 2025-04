SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Décalage de publication des comptes annuels et du rapport financier annuels 2024

Communiqué de Presse Paris, 30 avril 2025 à 21h

SIRIUS MEDIA

Décalage de publication des comptes annuels

et du rapport financier annuels 2024

Paris (France), le 30 avril 2025 – 21h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce le décalage de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier annuels 2024, initialement prévue le 30 avril 2025, compte tenu des discussions en cours concernant l'accord sur la renégociation de sa dette.

Les comptes annuels et le rapport financier annuel 2024 devraient être publiés au plus tard le 15 mai 2025 après bourse.

Nouvelle date - Webinaire le 27 mai 2025 à 18h

Point sur les résultats annuels 2024 et les perspectives du Groupe

Inscrivez-vous en cliquant ici

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Suivez-nous sur LinkedIn , YouTube , X (ex-twitter) et Instagram

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr