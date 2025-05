SIRIUS MEDIA : RÉSULTATS ANNUELS 2024 - Exercice de transition

Paris (France), le 15 mai 2025 – 20h00 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, publie ses résultats annuels 2024.

« L'année 2024 a été marquée par des réajustements stratégiques pour Sirius Media. Malgré nos efforts pour soutenir le lancement du film d'animation « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », les résultats n'ont pas été à la hauteur des investissements consentis, impactant significativement notre chiffre d'affaires et notre rentabilité sur l'exercice.

Face à ces résultats, nous avons rapidement engagé une réorganisation stratégique d'ampleur. Dès septembre, le Groupe a fait évoluer sa gouvernance et recentré ses priorités autour de la maîtrise des coûts, de l'optimisation de son modèle de production et de la valorisation de son catalogue existant. Ces actions se poursuivent en 2025 avec un objectif clair : retrouver, à terme, une trajectoire de croissance durable.

Nous venons tout récemment de franchir une étape décisive puisque nous avons conclu un accord avec nos créanciers entrainant l'annulation de près de 33 M€ de notre dette. Cela nous ouvre de nouveaux horizons. Sirius Media Group est plus que jamais tourné vers l'avenir. Nous sommes déterminés à capitaliser sur notre catalogue, à diversifier nos activités avec des projets prometteurs en développement et à renforcer la présence de nos productions à l'international. Convaincus du potentiel de nos contenus et de nos talents, nous abordons 2025 avec détermination et vigilance.

Nous vous remercions nos actionnaires et partenaires pour leur soutien continu alors que nous finalisons notre transformation et engageons une nouvelle phase de développement. »

Paul Amsellem

Président de SIRIUS MEDIA

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d'affaires 1 488 14?163 Productions et développements 2 759 12?803 Total chiffre d'affaires et productions 4 247 26 966 Subventions d'exploitation 1 493 261 Produits opérationnels courants (dont CIA 2 ) 500 2 249 Produits d'exploitation 5 241 29 476 Achats (738) (6 095) Marge brute 4 502 23 380 Produits d'exploitation 229 221 812 Autres achats et charges externes (3 656) (4 862) Frais de personnel (1 586) (3 350) Impôts et taxes (60) (132) EBE (571) 15 258 Dotations aux amortissements et aux provisions (11 327) (11 253) Autres produits et charges d'exploitation (371) 153 Résultat d'exploitation (12 284) 4 158 Résultat financier (1 396) (2 992) Résultat exceptionnel (284) (1 734) IS 4 74 Dépréciation du goodwill (titres Triple A) (18 637) - Résultat net de l'ensemble consolidé (32 600) (493) Intérêts minoritaires (7 587) 2 367 Résultat net (part du groupe) (25 012) (2 861)

Ensemble des subventions (productions et catalogue) Estimation du Crédit d'Impôt Audiovisuel

Le Conseil d'Administration de Sirius Media, réuni le 15 mai 2025, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2024. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leur rapport est en cours d'émission.

La sortie du film d'animation « Zak et Wowo, la légende de Lendarys » n'ayant pas généré les revenus escomptés sur le second semestre, SIRIUS MEDIA totalise sur l'exercice 2024 des produits d'exploitation de 5,2 M€ contre 29,5 M€ l'an passé.

Les Achats se montent à 0,7 M€ sur l'exercice contre 6,1 M€ l'an dernier intègrent la finalisation du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », mais surtout la négociation sur l'annulation des dettes fournisseurs.

Les Autres achats et charges externes se portent sur 2024 à 3,7 M€ contre 4,9 M€ l'an passé. Ils concernent majoritairement les frais marketing engagés par le Groupe pour accompagner le lancement du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys » (campagne publicitaire, avant-premières ,…). Par ailleurs, la réduction des coûts opérationnels menée par Sirus Media permet aux charges de personnel de baisser significativement en passant de 3,4 M€ en 2023 à 1,6 M€ fin 2024 (- 50%). Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'élève à -0,6 M€ sur l'exercice 2024 contre 15,3 M€ en 2023.

Le Résultat d'exploitation, pénalisé par la baisse des produits d'exploitation, s'élève à - 12,3 M€ après l'enregistrement de dotations aux amortissements et aux provisions pour 11,3 M€, qui concernent principalement l'amortissement des films « Zak et Wowo », « Urban Jungle » et un reliquat d'amortissement de la série à succès « l'Amour presque parfait ».

Le résultat financier et le résultat exceptionnel du Groupe s'apprécient respectivement de +1,6 M€ et +1,4 M€ pour s'établir à – 1,4 M€ (contre -3 M€ en 2023) et -0,3 M€ (-1,7 M€).

Consécutivement à la renégociation de sa dette [1] , le Groupe enregistre sur l'exercice, une dépréciation de l'écart d'acquisition des titres de sa filiale Triple A d'un montant de 18,7 M€. Ainsi, le Résultat net Part du Groupe s'établit à – 25,0 M€ à fin décembre 2024 contre – 3 M€ l'an passé. Cependant, les comptes du 1 er semestre 2025 enregistreront en contrepartie, un produit exceptionnel de 32,7 M€, équivalent au montant de l'annulation des engagements financiers du Groupe.

Structure financière

Sur l'exercice 2024, SIRIUS MEDIA a conclu un contrat d'obligations convertibles en actions avec le fonds d'investissement Atlas Special Opportunities [2] d'un montant de 2 M€, portant intérêt de 8% par an avec une maturité de 12 mois. Au cours de l'exercice 2024, 13 500 obligations ont fait l'objet d'une conversion en action emportant création de 12 479 515 actions portant le capital de 2 900 498,60 euros à 4 148 450,10 euros au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, 2,5 M€ ont été apportés en compte courant par les actionnaires historiques, Robert Koople et Paul Amsellem, afin de financer les activités du Groupe et notamment les opérations marketing pour le lancement du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys ».

Au 31 décembre 2024, les disponibilités du groupe s'élèvent à 9,9 M€, diminué des concours bancaires de 10,6 M€. La trésorerie nette s'élève ainsi à - 0,7 M€. L'endettement net se monte à 25,3 M€ et les capitaux propres demeurent négatifs à -2,9 M€ pénalisés par les pertes de l'exercice.

Poursuite de la réorganisation

Face aux mauvais résultats du film "Zak et Wowo, la légende de Lendarys", Sirius Media a engagé dès septembre 2024 une réorganisation stratégique du Groupe avec un remaniement de la gouvernance et de ses activités [3] . Cette dernière offre au Groupe un plus grand contrôle de ses coûts et une meilleure flexibilité, lui permettant d'optimiser les ventes de son catalogue historique ainsi que le modèle de financement des films et productions. Le plan d'optimisation des coûts, mené pour abaisser le point mort du Groupe, se poursuit sur ce début d'année 2025. Il se traduit pour partie dans les comptes de 2024 mais il portera pleinement ses effets sur 2025.

Par ailleurs, la nouvelle gouvernance a travaillé sur la restructuration de la dette du Groupe et de ses filiales. Ces négociations ont permis de conclure un accord de principe avec certains créanciers consistant à verser à titre de solde de tout compte un montant total ferme et définitif de 1 M€ en annulation de la dette du groupe de 32,7 M€ [4] .

En parallèle, Sirius Media a mis en place un nouveau financement par obligations convertibles en actions d'un montant pouvant aller jusqu'à 4 M€ à la demande de l'entreprise avec la société Atlas capital Markets pour financer son BFR et sécuriser le développement de ses activités [5] .

Nouveaux développements en cours

Sirius Media Group souhaite pleinement capitaliser sur son catalogue de séries et d'animations afin notamment de distribuer ses productions à l'international [6] . Il a déjà vendu auprès des chaines Gulli et M6 sa série « Junior » en Afrique et a signé des accords de distribution pour la diffusion de son film d'animation « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » sur des plateformes de streaming à l'international (Espagne, Portugal, Russie, Pologne, Taiwan, Angleterre, Etats-Unis etc..) [7] .

De plus, Sirius Media a conclu un partenariat avec Starlings Interactive , afin de co-développer des films interactifs et proposer ainsi des expériences interactives inédites en Amérique du Nord et en Europe [8] . Ce partenariat offre à Sirius Media l'opportunité d'intégrer une technologie de pointe dans ses futures productions et de bénéficier par la même occasion de la portée internationale de Starlings Interactive, qui dispose d'un accord avec un des plus gros réseaux de cinémas aux Etats-Unis lui assurant la diffusion de ses films dans plus de 1 000 salles de cinéma.

En France, Sirius Media développe avec France Télévisions la série "Le Petit Voleur d'ombres". Ce partenariat devrait permettre la production de cette série animée sur les chaines du groupe France Télévisions.

Afin de diversifier ses segments de production, Sirius Media va collaborer avec la chaine Trace TV pour produire « Les architectes du Rap », une série documentaire consacrée au phénomène du rap [9] . La production de cette série devrait débuter en 2025 pour une diffusion du documentaire sur 2026.

Par ailleurs, le Groupe poursuit ses discussions non exclusives avec un partenaire industriel en vue d'une prise de participation et communiquera dès la signature d'un accord définitif.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

[1] Communiqué du 12 mai 2025

[2] Communiqué du 26 avril 2024

[3] Communiqué du 23 septembre 2024 et webinaire du 24 septembre 2024

[4] Passant de 36 M€ à 6 M€ bruts au 31/12/2024 dont un échéancier de règlement est en cours de discussion en fonction de la génération de cash de l'entreprise sur les années futures. (cf communiqué du 3 avril 2025)

[5] Communiqué du 3 avril 2025

[6] Communiqué du 20 septembre 2024

[7] Communiqué du 10 février 2025

[8] Communiqué du 19 février 2025

[9] Communiqué du 23 avril 2025