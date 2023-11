SIRIUS MEDIA (ex METADVERTISE) : SIRIUS MEDIA dévoile les artistes de la bande originale et le casting des voix de son film "Zak et Wowo, la légende de Lendarys "

Paris, 8 novembre 2023 à 18h30

SIRIUS MEDIA dévoile les artistes de la bande originale et le casting des voix

de son film «Zak & Wowo, la légende de Lendarys »

SIRIUS MEDIA est heureux d'annoncer le nom des artistes sélectionnés pour le doublage des personnages principaux et ceux ayant collaboré sur la bande son de son film d'animation « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » qui sortira au printemps 2024.

Une aventure fantastique

Réalisé par Philippe Duchêne et Jean-Baptiste Cuvelier, ce dessin animé inédit plongera toute la famille dans une aventure fantastique remplie de magie.

Dans un monde aux paysages verdoyants, l'apparition de terrifiantes créature contraint tous les habitants à se réfugier dans une ville fortifiée. Seuls les intrépides jumeaux Zak et Kyle sont restés à l'extérieur. Mais Kyle disparaît subitement, sans laisser de trace. Son frère Zak part à sa recherche et rencontre sur son chemin Wowo, pachyderme poilu, et Indiana, mystérieuse hors la loi. Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire pour sauver le monde merveilleux qui les entoure.

Un casting de voix de premier plan

Manu Payet - Wowo

Habitué des grandes productions et voix emblématique de Po dans Kung Fu Panda, Manu Payet interprètera Wowo, le personnage grognon mais attachant de l'aventure.

Clara Luciani - Indiana

Icône musicale française, Clara Luciani se prête pour la première fois au doublage d'un film d'animation. Elle interprètera Indiana, une adolescente libre et rebelle, qui n'hésite pas à affronter l'autorité pour les causes qui lui sont chères.

Jérôme Niel - Zak

Humoriste talentueux et incontournable figure de Canal + et de Youtube, Jérôme Niel prêtera sa voix à Zak, héros malgré lui, se lançant à la recherche d'un frère perdu.

Kyan Khojandi - Kyle

Acteur et humouriste incontournable du paysage français, Kyan Khojandi réalise le doublage de Kyle, adolescent tourmenté entre son amour pour sa famille et sa soif de vengeance contre une ville qui l'a abandonné.

Une bande son remarquable avec un single de Sofiane Pamart à venir

Côté musique, la bande originale est signée John Mamann et David Parienti . Ces deux artistes habitués aux succès pop, ayant collaboré avec les plus grands artistes français et internationaux, se sont attelés au défi de la création pour film d'animation.

SIRIUS MEDIA est ravi d'annoncer l'association exceptionnelle de Sofiane Pamart , le pianiste star, et Kunta , l'étoile montante de la scène Afro/RNB, pour la création d'un titre mémorable « Got To Do It » pour la bande originale de « Zak & Wowo, la légende de Lendarys ».

Associés à l'artiste clé de la scène funk Dabeull , ces artistes internationaux ont su combiner leurs talents et leurs styles respectifs pour créer un single entraînant et plein de bonne humeur, reflétant parfaitement l'esprit du dessin animé.

Fort d'une distribution internationale avec sortie prévue dans plus de 25 pays, le premier film d'animation de SIRIUS MEDIA va marquer l'année 2024 du Groupe. Ce dernier va poursuivre sa croissance mixte, alliant croissance organique et externe ciblée, et confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel Européen.

A propos de SIRIUS MEDIA (ex- Metadvertise )

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

