SIRIUS MEDIA (ex METADVERTISE) : Sirius Media annonce sa feuille de route stratégique et confirme le lancement de " Zak et Wowo, la légende de Lendarys "

Sirius Media annonce sa feuille de route stratégique

et confirme le lancement de « Zak & Wowo, la légende de Lendarys »

Après avoir pris une participation majoritaire dans le groupe de production audiovisuel Triple A/PMSA en décembre 2022, Sirius Media précise sa feuille de route stratégique et renforce son positionnement dans le secteur de la production audiovisuelle.

« En accord avec nos actionnaires, nous avons décidé d'accélérer l'intégration verticale de plusieurs métiers complémentaires au sein du groupe Sirius Media mais aussi d'offrir une identité de marque unique et ce afin de gagner en agilité, de renforcer ses marges et d'offrir une offre globale à nos partenaires. Notre ambition est de créer un des plus importants groupe media de production d'animation en Europe, intervenant sur l'ensemble de la chaine de valeur à horizon 2026. » déclare Paul Amsellem, président de Sirius Media .

Vers un Groupe intégrant l'ensemble de la chaine de valeur

PMSA devient Sirius Media Production filiale de Sirius Media

Sirius Media finalise en ce moment l'acquisition de 51% de OONA qui deviendra, si l'opération se concrétise, Sirius Media Entertainment , studio internalisé d'animation 2D/3D, création d'applications mobiles, de jeux vidéo et d'Intelligence Artificielle (IA).

Sirius Media Entertainment est en charge de développer le jeu mobile « Zak & Wowo : Shards of lost Memory » pour fin mars 2024 (le jeu est d'ores et déjà validé sur les plateformes IOS d'Apple et Android).

Sirius Media Production aura en charge la distribution en France des productions internes du Groupe, dont « Zack & Wowo, la légende de Lendarys », auprès des exploitants et plateformes dont elle a reçu l'agrément . Ce changement se fait en parfait accord avec KMBO. Cette nouvelle activité permettra de diversifier et augmenter les revenus du Groupe.

Avant-première du film « Zack & Wowo, la légende de Lendarys » en avril 2024

Sirius Media Production confirme la sortie en avant-première de « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » en avril 2024 en France . Une tournée dans les principales villes de province (dont Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse etc…) et dans la capitale française sera organisée dès avril 2024. De plus, la première sortie officielle internationale aura lieu au Mexique le 30 avril 2024 , puis dans l'ensemble des pays avec lesquels le Groupe a signé des contrats de distribution. Enfin, le plan de lancement marketing, le merchandising ainsi que les partenariats seront dévoilés peu à peu à partir du mois de mars et jusqu'en juillet 2024, point culminant de la promotion du film avec le lancement national le 10 juillet 2024 .

« Le lancement de Zak & Wowo, crée beaucoup d'impatience ce dont nous avons parfaitement conscience et qui est légitime. La concurrence est forte et la coupe d'Europe de Football ainsi que les Jeux olympiques ont guidé nos choix de lancement. Ainsi, nous avons opté pour un lancement en plusieurs étapes en France comme à l'international qui devrait nous être plus favorable. D'ailleurs, nous sommes très optimistes car toutes les personnes qui ont pu voir le film nous ont donné, à date, d'excellents retours que ce soient nos partenaires médias ou même lors d'un focus groupe que nous avons organisé auprès d'enfants dans la cible. Ce qui nous laisse envisager de belles perspectives pour 2024. Il faut se rappeler que l'intégration de Sirius Media Production au sein de Sirius Media s'est faite il y a seulement 14 mois, et nous n'avons pas encore publié un premier exercice plein consolidé, ce qui sera le cas d'ici fin avril 2024. Enfin nous travaillons également en ce moment sur la restructuration de notre dette. Notre feuille de route est claire, nos équipes de qualité, et nos productions également. » déclare Paul Amsellem, président de Sirius Media .

Sirius Media engage un nouvel élan stratégique qui va lui permettre à terme, de maîtriser l'ensemble de la chaine de valeur de ses films d'animation (création, production, distribution et divertissements) et d'accroître ses revenus ainsi que ses marges.

Webinaire le 26 mars 2024 à 18h

Présentation de la nouvelle feuille de route stratégique

Inscription ici

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr