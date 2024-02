Siparex optimiste pour 2024 après une année "satisfaisante"

(AOF) - Siparex a réalisé en 2023 une année satisfaisante avec des fundraisings qui demeurent élevés à 500 millions d'euros et une activité opérationnelle d’investissement soutenue. C’est ce qu’a déclaré le fond d’investissement lord d’un déjeuner presse organisé à Paris le 6 février 2024. Ces volume élevés s’expliquent notamment par le succès du fonds de transition énergétique TiLT Capital 1, qui a dépassé son hard-cap pour atteindre 320 millions d'euros, six mois après avoir atteint son premier objectif de collecte de 250 millions d'euros.

Le fonds Siparex Midcap 4 a également dépassé sa taille cible avec 260 millions d'euros en moins d'un an, soit une croissance de 50% par rapport au précédent fonds, et le fonds ETI 5 a porté sa capacité d'investissement de 450 à 500 millions d'euros.

La société attribue ces succès à la fidélité des investisseurs institutionnels (58%) "malgré une tendance générale à la baisse de leurs allocations", ainsi qu'à "l'appétence continue des investisseurs familiaux" (22%), de fonds de fonds pour 10%, ainsi qu'au soutien de Siparex Associés (sponsor des fonds gérés par le Groupe Siparex) à hauteur de 10%.

Siparex affirme que l'année 2024 "se présente sous de meilleurs auspices pour le private equity". "Les besoins en fonds propres des entreprises restent conséquents, notamment pour financer le nombre important de transmissions d'entreprises à venir et la transition énergétique" relève la société. Elle veut constituer au cours du 1er semestre 2024 une équipe Climat pour "accompagner les enjeux de transformation du portefeuille".

Siparex anticipe "un volume d'investissements et de cessions plus soutenu" en 2024. La société réaffirme sa volonté d'atteindre le seuil de 5 milliards d'euros d'encours, avec trois axes stratégiques, à savoir la transition énergétique, la transition numérique et le "partage de la valeur".