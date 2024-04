Siparex: Antoine Joint nommé directeur climat

(AOF) - Siparex a annoncé la nomination d’Antoine Joint en tant que directeur climat afin d'"accompagner la décarbonation des entreprises des portefeuilles du groupe" et de "renforcer ses financements pour la transition climatique et environnementale". Antoine Joint a créé et développé l'offre de conseil en stratégies climat et biodiversité du cabinet Utopies, spécialiste du conseil en stratégies durables, et accompagné sur les 8 dernières années quelque 130 entreprises "afin qu’elles intègrent davantage les enjeux climatiques à leurs stratégies".

Chez Siparex, il sera chargé de piloter et d'accélérer les initiatives visant à réduire l'empreinte carbone des entreprises accompagnées par la société et travaillera en avec l'équipe "TiLT" afin de renforcer nos financements pour la transition.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en systèmes d'informations de l'Esigelec, il détient également un master développement durable de l'université Paris-Dauphine.