SINTX Technologies Inc devrait afficher une perte de 79 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SINTX Technologies Inc SINT.OQ SINT.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Salt Lake City dans l'Utah devrait faire état d'une baisse de 53,4% de ses revenus à 400 mille dollars contre 859 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour SINTX Technologies Inc est une perte de 79 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour SINTX Technologies Inc est de 28,00 $, soit environ 89,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,89 $

9 août - Ce résumé a été généré par machine le 9 août à 00:38 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)