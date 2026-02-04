 Aller au contenu principal
Singtel et le consortium KKR achètent la participation restante dans STT GDC pour 5,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'opération à partir du paragraphe 2)

Singapore Telecommunications STEL.SI a déclaré mercredi qu'un consortium dont il fait partie avec la société de capital-investissement KKR KKR.N acquerra une participation de 81,7 % dans les activités de centres de données de Temasek Holdings TEM.UL pour 6,6 milliards de dollars singapouriens (S$) (5,20 milliards de dollars).

Singtel investira environ 740 millions de dollars singapouriens dans la transaction et détiendra une participation de 25 % dans ST Telemedia Global Data Centres une fois l'opération achevée, selon une déclaration réglementaire. KKR détiendra les 75 % restants.

L'opération valorise STT GDC, détenu à 100 % par Temasek, à une valeur d'entreprise de 13,8 milliards de dollars singapouriens et intervient alors que les investissements mondiaux dans le secteur augmentent en raison de la demande croissante de capacité informatique, stimulée par l'intelligence artificielle.

Reuters a rapporté en novembre, en citant des sources , que KKR et Singtel étaient en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de STT GDC dans le cadre d'une transaction qui leur donnerait la pleine propriété.

KKR détient actuellement environ 14 % de l'entreprise, tandis que Singtel, le plus grand opérateur de télécommunications de la ville-État, possède une participation de plus de 4 %. Le reste est détenu par ST Telemedia.

KKR et Singtel ont investi pour la première fois 1,75 milliard de dollars singapouriens dans l'entreprise de centres de données en juin 2024.

(1 dollar = 1,2699 dollar de Singapour)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
103,230 USD NYSE -9,81%
SINGTEL
3,321 EUR Tradegate +1,10%
