 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sinclair lance un examen stratégique de son unité de radiodiffusion et envisage une scission de son portefeuille Ventures
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sinclair SBGI.O a déclaré lundi que son conseil d'administration avait autorisé un examen stratégique de ses activités de radiodiffusion et qu'il envisageait de séparer son portefeuille Ventures.

Valeurs associées

SINCLAIR RG-A
12,5600 USD NASDAQ +5,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank