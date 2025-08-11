Sinclair lance un examen stratégique de son unité de radiodiffusion et envisage une scission de son portefeuille Ventures

Sinclair SBGI.O a déclaré lundi que son conseil d'administration avait autorisé un examen stratégique de ses activités de radiodiffusion et qu'il envisageait de séparer son portefeuille Ventures.