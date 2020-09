Silex accueille un nouveau directeur associé dans son bureau parisien

(NEWSManagers.com) - La société suisse Silex a annoncé l'arrivée d'Antoine Boissay en qualité de directeur associé à Paris. Il est en charge de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine et banques privées. Il vient renforcer l' équipe de distribution et de solutions en France, aux côtés de Paul Baignères, Martin Detroyat et Antoine Fontana.

" La France est un marché clé pour Silex et nous avons l' ambition d' y devenir un partenaire de référence pour la gestion de patrimoine et l' allocation d' actifs. Antoine nous apporte une expertise rare de la distribution de solutions, combinée à sa connaissance approfondie des problématiques rencontrées par nos partenaires." , déclare dans un communiqué Patrick Paillol, CEO de Silex Finance.

Antoine Boissay était jusqu'à présent responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il a notamment lancé la marque Agapan Solutions. Auparavant, il a passé huit ans chez Société Générale, comme directeur d' Adequity. Il est diplômé de l' Institut Mines-Télécom Business School et de l' Université d' Evry Val d' Essonne.