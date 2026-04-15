Sikorsky lance des kits armés pour étendre les capacités du Black Hawk
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:24
Lockheed Martin annonce le lancement de nouveaux kits armés pour l'hélicoptère Black Hawk, visant à élargir ses capacités opérationnelles à des missions telles que l'assaut aéroporté, le soutien rapproché, l'évacuation médicale, le renseignement (ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance) et le transport tactique.
Ces kits permettent de transformer un appareil unique en plateforme multi-rôles, réduisant ainsi les besoins en flottes distinctes et les coûts d'acquisition et de maintenance. Deux configurations sont proposées, incluant des capacités de soutien rapproché ou de frappe de précision, avec une architecture modulaire permettant des mises à niveau ultérieures.
L'un des principaux atouts réside dans la reconfiguration rapide, réalisable en 3 heures, offrant une flexibilité accrue aux forces armées sur le terrain.
Selon Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky, "ces kits offrent une plateforme unique, polyvalente et éprouvée, permettant de maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle".
Les kits seront disponibles via les programmes de ventes militaires à l'étranger (FMS, Foreign Military Sales) ou en vente commerciale directe (DCS, Direct Commercial Sales), avec une intégration assurée notamment par PZL Mielec, en Pologne.
Le titre affiche une progression de l'ordre de 26% depuis le début de l'année. Il devrait s'inscrire en léger repli (-0,2%) à l'ouverture de Wall Street.
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