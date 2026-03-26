 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sika réalise un investissement dans la société technologique suisse MESH
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:58

Sika annonce un investissement dans la société technologique suisse MESH, pionnière internationale dans la fabrication robotisée pour la construction de structures en béton armé.

Cette levée de fonds de 2,9 millions de francs suisses, réalisée en partenariat avec notamment ABB Robotics et Shimizu, permettra à MESH de déployer ses technologies à l'échelle mondiale.

"En participant à la levée de fonds de MESH, Sika enrichit son portefeuille de technologies numériques pour la construction et la fabrication, tout en poursuivant sa stratégie de promotion des innovations numériques dans le secteur de la construction" indique le groupe.

La technologie développée par MESH facilite la construction automatisée des cages d'armature et permet un processus de construction plus rapide, avec une précision accrue et des gains d'efficacité significatifs par rapport aux méthodes manuelles existantes.

" Grâce à notre partenariat avec MESH, nous investissons dans l'une des technologies les plus innovantes au monde en matière de fabrication robotisée pour la production industrielle de masse. Combinée à notre expertise des matériaux, cette technologie nous permet de créer de nouvelles solutions pour améliorer significativement l'efficacité, la qualité et la durabilité du secteur de la construction" a déclaré Ivo Schädler, Directeur Construction.

Valeurs associées

SIKA
129,450 CHF Swiss EBS Stocks -2,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank