Sika: confirme ses perspectives sur l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Sika a réalisé un chiffre d'affaires de 2 678,3 millions de CHF au 1er trimestre 2025 (contre 2 648,0 millions de CHF au 1er trimestre 2024). Cela correspond à une augmentation de 1,1 % en francs suisses.



Au cours des trois premiers mois de 2025, les ventes dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) sont en croissance de 0,7 % en monnaies locales (contre 22,4 % l'année précédente). Sika a réalisé une augmentation significative de ses ventes dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique souligne la direction.



Le chiffre d'affaires de la région Amériques a progressé de 4,9 % en monnaie locale (contre 21,1 % pour l'exercice précédent). Le dernier mois du trimestre a vu le marché perturbé par des signaux mitigés en termes de politique commerciale américaine. En conséquence, la croissance de Sika a ralenti en Amérique du Nord, indique le groupe.



En Asie/Pacifique, le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'exercice est resté stable (contre une croissance de 14,1 % l'année précédente).



Sika confirme ses perspectives. Pour l'exercice 2025, le groupe vise une croissance des ventes en devises locales de 3 à 6 %. La société s'attend à une augmentation de l'EBITDA et une marge d'EBITDA de l'ordre de 19,5 % à 19,8 %.



Sika confirme également ses objectifs stratégiques à moyen terme pour 2028 en matière de croissance durable et rentable.





