Sika: acquisition de Gulf Additive Factory au Qatar information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Sika annonce l'acquisition de Gulf Additive Factory dans l'État du Qatar.



L'entreprise fabrique une large gamme de produits chimiques de construction.



Gulf Additive Factory (GAF) est réputée pour ses solutions de haute qualité. Une vaste gamme de produits, comprenant des adjuvants pour béton, des mortiers, des revêtements de sol, des systèmes d'étanchéité et de façade (EIFS : Exterior Insulation and Finish System) est fabriquée dans une usine de production près de Doha.



'Le marché de la construction au Qatar devrait croître à un TCAC de plus de 4 % jusqu'en 2028. La croissance sera stimulée par d'importants investissements dans le secteur de l'énergie et des services publics, ainsi que par de grands projets dans les secteurs des transports, des soins de santé, du tourisme et de la fabrication industrielle' indique le groupe.





Valeurs associées SIKA 218,700 CHF Swiss EBS Stocks +1,48%