Sika a signé un partenariat commercial avec Giatec Scientific
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 16:05

Sika a signé un partenariat commercial avec Giatec Scientific, leader mondial des technologies numériques pour le béton, dont le siège social est situé au Canada.

Ce partenariat renforcera l'offre numérique de Sika sur l'ensemble de la chaîne de valeur du béton et permettra aux producteurs de béton du monde entier d'accéder à des outils de données basés sur l'IA qui améliorent la qualité, réduisent les coûts et renforcent la durabilité.

Grâce à cet accord de partenariat commercial, Sika intègre la gamme de capteurs, de logiciels et de solutions d'analyse de données basées sur l'IA de Giatec à son offre mondiale de produits.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial de l'" IA dans la construction " devrait passer de 4,7 milliards de francs suisses en 2026 à 27,5 milliards de francs suisses en 2034, soit un taux de croissance annuel composé de 24,8 %.

"En combinant les technologies de pointe de Giatec à l'expertise de Sika en matière de matériaux, nous offrons à nos clients du monde entier de nouvelles perspectives en termes d'efficacité, de qualité et de durabilité, tout en renforçant notre capacité à créer de la valeur ajoutée grâce à l'innovation numérique" a déclaré Ivo Schädler, Directeur Construction.

