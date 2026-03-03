Sika a signé un partenariat commercial avec Giatec Scientific
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 16:05
Ce partenariat renforcera l'offre numérique de Sika sur l'ensemble de la chaîne de valeur du béton et permettra aux producteurs de béton du monde entier d'accéder à des outils de données basés sur l'IA qui améliorent la qualité, réduisent les coûts et renforcent la durabilité.
Grâce à cet accord de partenariat commercial, Sika intègre la gamme de capteurs, de logiciels et de solutions d'analyse de données basées sur l'IA de Giatec à son offre mondiale de produits.
Selon Fortune Business Insights, le marché mondial de l'" IA dans la construction " devrait passer de 4,7 milliards de francs suisses en 2026 à 27,5 milliards de francs suisses en 2034, soit un taux de croissance annuel composé de 24,8 %.
"En combinant les technologies de pointe de Giatec à l'expertise de Sika en matière de matériaux, nous offrons à nos clients du monde entier de nouvelles perspectives en termes d'efficacité, de qualité et de durabilité, tout en renforçant notre capacité à créer de la valeur ajoutée grâce à l'innovation numérique" a déclaré Ivo Schädler, Directeur Construction.
Valeurs associées
|151,800 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-3,56%
A lire aussi
-
Laits infantiles et recommandations sanitaires: le Conseil d'Etat donne raison à l'Etat face à des familles
Le Conseil d'Etat a donné raison à l'Etat mardi contre une association de familles qui contestait le suivi sanitaire des bébés ayant consommé du lait infantile rappelé pour risque de contamination à la toxine céréulide. Les recommandations de suivi sanitaire mises ... Lire la suite
-
Après une "très bonne année" 2025, le groupe de haute technologie Thales croit en un cycle favorable "long d'une génération", porté par la hausse des budgets militaires, a fortiori dans un contexte où vient d'éclater la guerre au Moyen-Orient qui, selon ses termes, ... Lire la suite
-
Pologne: prison ferme pour trois médecins accusés de la mort d'une femme suite au refus de l'avorter
Trois médecins polonais, accusés d'avoir tardé à pratiquer un avortement sur une femme ayant finalement succombé à un choc septique, ont été condamnés à des peines de prison ferme mardi, dans une affaire qui avait déclenché de vastes manifestations contre les lois ... Lire la suite
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé mardi à la Maison Blanche, premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump depuis le début de la guerre en Iran. Prévue de longue date, cette rencontre avec le président américain devait au départ se concentrer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer