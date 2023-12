SII s'envole après le projet d'OPA à 70 euros par titre

(AOF) - SII a dévoilé un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 70 euros par action. Suspendue lundi, l’action du spécialiste des métiers de l’ingénieur bondit de 31,19% à 69,40 euros, sachant que le prix proposé représente une prime de 32,3% par rapport à la clôture du 8 décembre.

Un protocole d'investissement a été conclu entre les membres du groupe familial Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance), Eric Matteucci (président du directoire), les autres membres du directoire, la société SII Goes On et des fonds gérés par Blackstone aux termes duquel les signataires ont déclaré agir de concert.

Le concert ayant franchi à la hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société, il est tenu de procéder au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions SII. Il sera éventuellement suivi d'un retrait obligatoire.

Le financement de l'offre sera assuré par une dette bancaire syndiquée et par un apport en fonds propres et quasi-fonds propres de l'investisseur financier. Stifel évalue ce financement à environ 600 millions d'euros.

"Nous comprenons que le management utilise l'effet de levier de la dette pour augmenter sa participation dans SII. Cette opportunité, que le management saisit, capitalise sur la structure financière sous-optimale actuelle de SII, puisque la trésorerie nette du groupe est très importante : 170 millions d'euros de trésorerie nette au 30 septembre 2023, soit plus d'une année d'Ebitda", ajoute le broker.

Une prime substantielle

Le groupe familial Huvé, le dirigeant et les managers expliquent vouloir "désormais être accompagnés d'un partenaire financier professionnel pour délivrer le plan d'affaires au cours des prochaines années et être en mesure de saisir des opportunités de développement". Ils souhaitent également alléger les contraintes règlementaires et administratives et les coûts liés à la cotation.

Cette opération permettrait par ailleurs "d'organiser de manière efficiente le renouvellement générationnel de l'actionnariat majoritaire - notamment à travers des donations d'actions SII du Fondateur au bénéfice de ses enfants - tout en réalisant une cession partielle pour financer la fiscalité correspondante".

"Si la prime est substantielle", Invest Securities juge qu'il n'est "pas sûr néanmoins que la valorisation proposée soit suffisant pour dépasser le seuil des 90% du capital et réaliser le retrait obligatoire".

Dans le sillage de SII, plusieurs sociétés de services informatiques sont bien orientées : Aubay, Wavestone, Neurones, IT Link...