Signify: un nouveau directeur général désigné information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mercredi avoir nommé As Tempelman au poste de directeur général, une fonction que le nouveau cadre dirigeant endossera à compter du 1er septembre prochain.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage avait annoncé le mois dernier qu'il s'était mis à la recherche d'un nouveau directeur général, son patron historique Eric Rondolat ayant décidé de partir à la retraite.



Après un précédent passage chez Shell, As Tempelman est actuellement le directeur général d'Eneco, un fournisseur d'énergie verte présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni.



Sous sa direction, Eneco a triplé sa rentabilité depuis 2020 et réduit de 40% par an ses émissions GHG.



La nomination d'As Tempelman sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue au mois de juillet.



En attendant, le directeur financier Zeljko Kosanovic continuera d'assurer l'intérim à la tête de l'entreprise.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Signify progressait de 0,3% mercredi matin, dans un marché globalement inchangé.





Valeurs associées SIGNIFY 22,0400 EUR Euronext Amsterdam -0,36%