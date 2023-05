Signature de la 1ère commande de modules ORC en économie d’usage avec un GAEC normand

 Green Shield Power Solution, une offre ultra compétitive pour la production d’électricité décarbonée, locale et renouvelable



ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce la première commercialisation de modules ORC via sa nouvelle offre commerciale dédiée à l’économie d’usage, Green Shield Power Solutions.

Cette commande ferme a été passée par le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Adeline basé à Saint-Pierre du Mesnil (Eure), qui regroupe une variété d’activités agricoles sur près de 350 hectares : un élevage de 120 vaches laitières, de l’arboriculture biologique, des cultures destinées à la production laitière (herbe et maïs).

Le contrat signé porte sur la vente d’électricité (modèle PPA) et des prestations de maintenance sur une durée de 10 ans. L’investissement en modules ORC sera réalisé à travers le véhicule Enogia Asset Biogaz, joint venture entre la Société et son partenaire financier Eiffel Gaz Vert.