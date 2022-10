SIGNATURE D'UN CONTRAT MAJEUR AVEC UN ACTEUR DE LA HAUTE JOAILLERIE

MyHotelMatch annonce que sa nouvelle division Luxe, MY AGENCY, a signé un contrat annuel avec un grand acteur de la haute joaillerie pour assurer en marque blanche son service de conciergerie.

Lors de l’appel d’offres, MY AGENCY s’est distingué grâce à la qualité de ses partenaires et son expertise tant dans la réalisation des demandes de ses clients que dans la technologie qui assure un suivi des demandes en temps réel. En effet, les équipes de MY AGENCY proposent aux clients de cette marque de renom, qui viennent en France pour acheter leur bijou, des expériences en parfaite adéquation avec leurs besoins et leurs envies : réservation de restaurants ou spectacles, shopping, transport, clubbing, organisation de voyages, réalisation d'événements.