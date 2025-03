Signature d’un contrat de plus de 7 M€ pour la construction d’une centrale solaire de 10 MWc

Quimper, le 27 mars 2025 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature d’un contrat de plus de 7 millions d'euros pour le compte d'un acteur spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de projets photovoltaïques.



Entech annonce la signature d’un contrat de plus de 7 M€ portant sur l'ingénierie et la construction d'une centrale solaire d'une capacité totale installée de plus de 10 MWc en France.

La mise en service est prévue au cours du 1er trimestre 2026.

Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech : « Ce nouveau contrat s’inscrit dans une dynamique de marché positive. L’énergie solaire compte parmi les pierres angulaires de la transition énergétique et Entech fait partie des acteurs capables d’intégrer les meilleures technologies pour répondre au cahier des charges de ses clients. »