Signature d’un contrat de mission avec la Banque des Territoires dans le cadre du projet « Edu-Rénov »

À Paris, le 8 juin 2023. namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir signé une mission de fournitures de données pour la Banque des Territoires pour un montant de 90 K€.

namR va donner l’accès à ses données premium à la Banque des Territoires, un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre du plan de rénovation énergétique du bâti scolaire qu’elle a conçu et qu’elle pilote en ligne avec la feuille de route de l’Etat « France Nation Verte ». Ce programme, baptisé « EduRénov », lancé le 10 mai dernier, porte sur la rénovation thermique des écoles, collèges et lycées, soit environ la moitié du parc public bâti. L’objectif d’EduRénov est d’accompagner et financer la rénovation de 10 000 établissements en réalisant au moins 40 % d’économies d’énergie.