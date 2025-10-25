Signature à Hanoï d'un traité des Nations unies sur la cybercriminalité pour lutter contre les infractions à l'échelle mondiale

Un traité historique des Nations unies sur la cybercriminalité, visant à lutter contre les infractions qui coûtent chaque année des milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale, devrait être signé à Hanoï, la capitale du Viêt Nam, par une soixantaine de pays au cours du week-end.

La convention, qui entrera en vigueur après avoir été ratifiée par 40 pays, devrait rationaliser la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité, mais elle a été critiquée par des activistes et des entreprises technologiques qui craignent des atteintes aux droits de l'homme.

"Le cyberespace est devenu un terrain fertile pour les criminels... chaque jour, des escroqueries sophistiquées escroquent des familles, volent des moyens de subsistance et drainent des milliards de dollars de nos économies", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la cérémonie d'ouverture.

"La Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité est un instrument puissant et juridiquement contraignant pour renforcer nos défenses collectives contre la cybercriminalité."

La convention vise un large éventail d'infractions allant de l'hameçonnage et du ransomware au trafic en ligne et à l'incitation à la haine, a déclaré l'ONU, citant des estimations selon lesquelles la cybercriminalité coûte à l'économie mondiale des milliers de milliards de dollars chaque année.

Le président du Viêt Nam, Luong Cuong, a déclaré que la signature de la convention "ne marque pas seulement la naissance d'un instrument juridique mondial, mais affirme également la vitalité durable du multilatéralisme, où les pays surmontent leurs différences et sont prêts à assumer ensemble des responsabilités dans l'intérêt commun de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement."

Les détracteurs ont averti que sa définition vague de la criminalité pourrait permettre des abus.

Le Cybersecurity Tech Accord, qui comprend Meta META.O et Microsoft MSFT.O , a qualifié le pacte de "traité de surveillance", affirmant qu'il pourrait faciliter le partage de données entre les gouvernements et criminaliser les pirates informatiques éthiques qui testent les systèmes pour en déceler les vulnérabilités.

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), qui a mené les négociations sur le traité, a déclaré que l'accord comprenait des dispositions visant à protéger les droits de l'homme et à promouvoir les activités de recherche légitimes.

L'Union européenne, les États-Unis et le Canada ont envoyé des diplomates et des fonctionnaires pour signer le traité à Hanoi.

Le rôle du Viêt Nam en tant qu'hôte a également suscité la controverse. Le département d'État américain a récemment signalé des "problèmes importants en matière de droits de l'homme" dans le pays, notamment la censure en ligne. Human Rights Watch affirme qu'au moins 40 personnes ont été arrêtées cette année, notamment pour avoir exprimé leur désaccord en ligne.

Le Viêt Nam considère le traité comme une occasion de renforcer sa position mondiale et ses cyberdéfenses dans un contexte d'attaques croissantes contre les infrastructures critiques.