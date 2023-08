- Sienna Real Estate, l’activité de gestion immobilière de Sienna, a promu Arthur Debaere en tant que responsable des acquisitions en Belgique, Luxembourg et Irlande.Basé à Amsterdam, Arthur Debaere avait rejoint Sienna Real Estate en 2017 et s'était occupé de superviser plusieurs transactions et étendre la base de clientèle au Benelux.Sienna Real Estate gère environ 10 milliards d’euros en immobilier. L’activité est issue du rachat de L’ Etoile Properties par Sienna IM en 2021.

L'Agefi