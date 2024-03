Sienna IM s’engage auprès de l’initiative Science Based Targets

Sienna Investment Managers (Sienna IM) a annoncé le 19 mars son engagement auprès de la Science Based Targets initiative (SBTi), un partenariat à but non lucratif entre le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute, le WWF et le Carbon Disclosure Project (CDP), mis en place pour encourager les entreprises à agir rapidement en faveur du climat, en fixant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce cadre, la société de gestion du Groupe Bruxelles Lambert s’engage à définir, d’ici à 2025, des objectifs climatiques court-terme qui seront alignés sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C et conformes aux dernières recherches sur le climat. « Cet engagement tracera une trajectoire d’actions de transformation à moyen terme au sein de toutes les expertises du Groupe, qu’il s’agisse d’actifs cotés ou privés, et ouvrira la voie à une transition à plus long terme vers la neutralité carbone d’ici 2050 », précise un communiqué.

A fin décembre 2023, Sienna IM gère 34 milliards d’euros d’encours, dont plus de 80% (sur le périmètre éligible SFDR) sont classés articles 8 ou 9.