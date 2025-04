Sienna IM propose un quatrième fonds hybride dédié à l'épargne salariale et l'épargne retraite

(AOF) - Après le lancement réussi de trois stratégies hybrides, Sienna Investment Managers a annoncé le lancement de Sienna Sélection Actifs Privés, un nouveau fonds hybride conçu pour accompagner les épargnants dans la constitution d’une épargne de long terme, accessible via les dispositifs collectifs d’épargne salariale et d’épargne retraite.

Sienna IM ouvre de nouvelles perspectives dans l'investissement hybride, en intégrant une approche multi-stratégies et multi-thématiques en architecture ouverte : une allocation équilibrée (65% d'actifs cotés, 35% d'actifs non cotés en cible - private equity, infrastructures et dette sous format fonds de fonds permettant une bonne diversification) ; une réponse aux enjeux environnementaux (répondre aux problématiques de long terme à travers trois thématiques cibles, notamment la décarbonation de l'économie, la préservation de la biodiversité, la transition énergétique) ; un moteur de diversification et de performance, conçu pour maximiser la résilience des portefeuilles à long terme.

Ce nouveau fonds agréé par l'AMF s'inscrit dans le cadre de la Loi Industrie Verte et des évolutions règlementaires récentes, en particulier l'intégration des actifs non cotés dans les plans d'épargne collectifs à travers les grilles de gestion pilotées à horizon retraite.