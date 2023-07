Sienna IM : Philippe Renauld est nommé directeur financier

(AOF) - Philippe Renauld, Directeur des Opérations Groupe de Sienna Investment Managers depuis fin 2020, se voit confier le poste de directeur financier Groupe, en complément à ses fonctions actuelles. Il est membre du comité de direction et rapporte à Paul de Leusse, directeur général de Sienna IM.

Avant de rejoindre Sienna IM en novembre 2020, Philippe Renauld était directeur financier et membre du comité exécutif du Groupe Louis Delhaize et directeur commercial international de Saint-Gobain Pont à Mousson, dont il a géré la transformation. Il bénéficie de plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, notamment au sein d'Eurazeo et de Fondations Capital, qu'il a co-fondé.