- Sienna Investment Managers vient d’annoncer la promotion de Philippe Renauld, directeur des opérations du groupe, qui voit son périmètre s’élargir. En plus de ses fonctions actuelles, il prendra ses nouvelles responsabilités en tant que directeur financier du groupe. Il est actuellement membre du comité de direction. Il sera rattaché à Paul de Leusse, directeur général de Sienna IM.Philippe Renauld travaille chez Sienna IM depuis 2020. Auparavant, il était directeur financier et membre du comité exécutif du Groupe Louis Delhaize. Il a également occupé le poste du directeur commercial international de Saint-Gobain Pont à Mousson, où il a géré la transformation. Il a également co-fondé Eurazeo en 1997 et Fondations Capital en 2007. Il a occupé plusieurs postes seniors au sein de ces sociétés de gestion dont celui de directeur des investissements. Il a démarré sa carrière en 1994 chez Arthur Andersen comme auditeur et consultant. A lire aussi: Sienna IM compose les équipes de sa nouvelle succursale parisienne Sienna IM gérait plus de 31 milliards d’euros à fin décembre 2022.

Tuba Raqshan