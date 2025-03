Siemens: vers la prise de nouveaux bureaux à Munich information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi son intention d'ouvrir d'ici à la fin 2027 de nouveaux bureaux à Munich, son fief historique, avec l'objectif d'y accueillir autour de 4000 employés.



Le nouveau bâtiment, situé près de la gare de Munich Est, est censé abriter sur 33.000 m2 des structures 'flexibles' et un environnement de travail 'moderne'.



Dans le cadre du projet, ce sont environ deux-tiers des effectifs de quelque 6000 personnes qui travaillent actuellement sur le site de Munich-Perlach qui sont appelés à déménager dans ces nouveaux locaux, basés dans le quartier de Werksviertel.





