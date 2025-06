Siemens: un 'hub' pour centres de données établi en Espagne information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le géant industriel allemand Siemens a annoncé mardi son intention d'implanter un pôle dédié aux centres de données en Espagne afin de soutenir le développement numérique du pays.



Le 'hub' basé à Madrid, qui s'appuiera sur une équipe de maintenance située en Aragon, vise à accompagner la transformation digitale de ses clients présents dans la péninsule Ibérique, en particulier dans les secteurs tels que l'IA, l'Internet des objets, la 5G ou le 'cloud'.



La plateforme sera chargée de fournir une expertise de pointe dans un large éventail de domaines technologiques, allant de la gestion des infrastructures et des solutions énergétiques à la cybersécurité, en passant par l'automatisation, les jumeaux numériques, l'optimisation thermique, la sécurité incendie et les micro-réseaux.



Cette implantation survient alors que le marché espagnol des centres de données connaît une croissance sans précédent.



Selon les dernières estimations, le secteur devrait enregistrer une progression annuelle de plus de 20% dans les années à venir.



Morgan Stanley anticipe ainsi une multiplication par cinq du nombre de centres de données en Europe au cours de la prochaine décennie, tout en estimant que l'Espagne est appelée à jouer un rôle central dans cette dynamique.



Dans un récent rapport, le gouvernement espagnol a déclaré s'attendre à ce que le secteur attire jusqu'à 13 milliards d'euros d'investissements, et ce dans son scénario le plus conservateur.





