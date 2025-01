Siemens: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Siemens s'arroge plus de 3% à Francfort alors que Berenberg a annoncé aujourd'hui remonter son objectif de cours de 215 à 245 euros sur le titre, confirmant par ailleurs sa note d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'analyste dit considérer comme le scénario d'une poursuite de la simplification du groupe industriel allemand comme un scénario à la fois 'nécessaire et probable'.



'L'argument selon lequel Siemens est sous-évalué selon la méthode de la somme des parties n'est ni nouveau ni à contre-courant du sentiment de marché ('contrarian')', souligne l'intermédiaire financier dans une note.



Rappelant qu'il juge depuis longtemps que ce facteur constitue une part fondamentale de sa théorie d'investissement favorable sur le titre, Berenberg estime qu'il est fort probable que la direction cherche à simplifier encore plus le portefeuille d'activités de l'entreprise afin de créer davantage de valeur.





