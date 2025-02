Siemens: signe un contrat pour 50 locomotives avec Northrail information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a signé un accord-cadre majeur portant sur 50 locomotives Vectron avec RIVE Private Investment, groupe d'investissement européen indépendant et société mère de Northrail.



Le nouvel accord porte sur la livraison de 15 Vectron locomotives, y compris un contrat complet de service complet sur une période de huit ans.



Il est également prévu la possibilité de commander 35 Vectron supplémentaires et de prolonger le contrat de service de huit ans.



Les locomotives de la plate-forme Vectron ont reçu l'homologation dans 20 pays européens.



'Avec plus de 2 600 locomotives vendues, le Vectron offre à la fois fiabilité et flexibilité et est parfaitement conçu pour les besoins du transport ferroviaire européen de marchandises ', a déclaré André Rodenbeck, DG du matériel roulant chez Siemens Mobility.





Valeurs associées SIEMENS 222,95 EUR XETRA +1,18%