Siemens s'associe à Vulcan Energy pour le projet Lionheart
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 10:20
Lionheart prévoit la construction d'une centrale visant une capacité de production de 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté (LHM), soit suffisamment pour alimenter environ 500 000 batteries de véhicules électriques par an.
Cette centrale intégrée produira également 275 GWh d'électricité renouvelable et 560 GWh de chaleur par an pour les consommateurs locaux, sur une durée de vie estimée à 30 ans.
Les deux entreprises ont aussi signé un protocole d'accord, faisant de Siemens un fournisseur privilégié de technologies d'automatisation et de numérisation pour Vulcan jusqu'en 2035. Ce protocole ira au-delà de Lionheart pour inclure les phases futures de développement.
En outre, Siemens Financial Services (SFS) deviendra un investisseur minoritaire et membre d'un consortium d'investisseurs stratégiques comprenant Hochtief et Demea Sustainable Investment.
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