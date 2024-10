Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: s'associe à Alliander au Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Siemens et Alliander, une importante société de réseau néerlandaise, avec sa filiale Liander, le plus grand gestionnaire de réseau de distribution néerlandais (DSO) aux Pays-Bas, ont conclu, ce jour, un partenariat stratégique pour accélérer la transition énergétique et relever les principaux défis de la gestion du réseau de distribution.



La plateforme Gridscale X de Siemens sera utilisée par Alliander pour réduire la congestion du réseau et augmenter l'utilisation du réseau. On estime que ce partenariat pourrait étendre l'utilisation du réseau aux Pays-Bas de 10 à 30 %.



Alliander est une entreprise de distribution d'énergie qui distribue du gaz et de l'électricité aux Pays-Bas, au service d'environ 3,5 millions de clients.



' La gestion de la flexibilité est essentielle pour un réseau durable et résilient, permettant d'intégrer efficacement les sources d'énergie renouvelables et de répondre aux demandes évolutives de notre système énergétique moderne ', a déclaré Sabine Erlinghagen, directeur général de Siemens Grid Software.



Daan Schut, directeur de la transition et membre du conseil d'administration d'Alliander, a ajouté : ' Le partenariat et le partage des connaissances en matière de logiciels avec Siemens nous permettent de tirer parti de leurs logiciels ouverts et interopérables pour développer des solutions qui nous aideront à garantir un réseau plus stable et durable pour nos clients. '





