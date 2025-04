Siemens: réalise l'acquisition de Wevolver information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a annoncé son intention d'acquérir Wevolver.



La plateforme de Wevolver permet d'accéder à des contenus informatifs, des ressources pratiques et les derniers développements en matière de technologies telles que les semi-conducteurs, la robotique, l'IA et les processus de fabrication.



Le groupe a réalisé en 2021 l'acquisition de la société Supplyframe. 'L'acquisition de Wevolver amplifie la portée de Supplyframe qui s'adresse à davantage d'ingénieurs qui recherchent de futures conceptions de produits' indique le groupe.



'L'ajout de Wevolver au portefeuille de Supplyframe renforce encore la capacité de Supplyframe à aider les fabricants et les distributeurs pour mettre la technologie à la pointe pour les recherches et les conceptions de demain ', a déclaré Ryan Crouch, VP Ventes de médias, de commerce électronique et de solutions DesignSense chez Supplyframe.





