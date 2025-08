Siemens obtient la médaille Platine EcoVadis avec un score record information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 11:41









(Zonebourse.com) - Siemens annonce avoir obtenu la médaille Platine dans l'évaluation 2025 d'EcoVadis, avec un score record de 85 points, dépassant sa propre performance antérieure.



Ce résultat place le groupe dans le top 1 % des quelque 130 000 entreprises évaluées à l'échelle mondiale. L'évaluation couvre les domaines de l'environnement, de l'éthique, des droits humains au travail et des achats responsables.



Siemens Mobility a également été évaluée séparément avec un score de 84. Eva Riesenhuber, directrice mondiale du développement durable, souligne que ce résultat confirme le leadership du groupe en matière de durabilité.





Valeurs associées SIEMENS 216,500 EUR XETRA +1,67%