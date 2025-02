Siemens: ÔBB commande 30 trains Mireo supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility rapporte que les chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) lui ont commandé 30 trains Mireo supplémentaires pour le transport de banlieue et régional.



Cette commande, qui fait partie de l'accord-cadre existant, complète l'achat de 70 trains de l'année précédente et portera la flotte Mireo d'ÖBB à 100 trains.



Les trains Mireo de la nouvelle commande devraient entrer en service auprès d'ÖBB à partir de 2029.







